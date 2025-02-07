Хлопоты бедолаг. Получат ли Михаил Фридман и Пётр Авен прощение в ЕС после продажи «Альфа-банка»

Уже спустя несколько дней после начавшегося в октябре 2023 года вооружённого конфликта в Газе Михаил Фридман объявился в Москве и заявил, что теперь будет навещать Россию регулярно. Цель приезда тогда так и осталась неизвестной, но с тех пор в Москве бизнесмена действительно стали видеть часто. Здесь он, например, пышно отметил своё 60-летие в апреле 2024 года. Тогда в российских СМИ высказывались предположения, что Фридману удалось договориться о снятии претензий к нему со стороны государства.