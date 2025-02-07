Рубио отказался посещать встречу глав МИД G20 в ЮАР из-за антиамериканизма

Новый госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что не намерен участвовать во встрече глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге 20−21 февраля, свое решение он объяснил антиамериканской политикой Южно-Африканской Республики (ЮАР).
«Я не буду участвовать в саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка делает очень плохие вещи», — написал он в соцсети Х*.
В частности, Рубио утверждает, что ЮАР якобы экспроприирует частную собственность и использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости».
Госсекретарь США также заявил, что его работа состоит в том, чтобы продвигать национальные интересы США, «а не тратить деньги налогоплательщиков и потакать антиамериканизму».
Отметим, с 1 декабря 2024 года ЮАР председательствует в G20 с темой «Солидарность, равенство и устойчивость».
Ранее американский предприниматель Илон Маск, уроженец ЮАР, выразил обеспокоенность по поводу нового законодательства республики, назвав его «открыто расистским». Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса отреагировал на обвинение Маска в геноциде белых.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.