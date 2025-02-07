Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью РИА Новости отметил, что финские власти демонстрируют нежелание понимать глубинные причины украинского конфликта и делают неверные прогнозы относительно его дальнейшего развития.
Руководство страны придерживается позиции, согласно которой условия мирного урегулирования должны формироваться исключительно Киевом, при этом акцентируя внимание на необходимости поражения России на поле боя.
Дипломат подчеркнул, что подобные подходы могут привести к тому, что Финляндия станет одной из последних стран, которые осознают бесперспективность подобных надежд и неизбежность поиска политических решений.
Ранее Павел Кузнецов рассказал, что власти Финляндии активно нагнетают в стране атмосферу военного психоза, запугивая людей «агрессивными планами России» и призывая их готовиться к войне.