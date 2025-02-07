WSJ: Белый дом готовит указ о сокращении тысяч работников здравоохранения

Белый дом рассматривает возможность увольнения значительного числа сотрудников Министерства здравоохранения США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Под сокращение могут попасть работники таких ведомств, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Руководству ведомств поручено составить списки ключевых специалистов, которые должны сохранить свои должности, а также сотрудников, чьи позиции подлежат сокращению.
По данным издания, указ об увольнениях может быть подписан уже на следующей неделе. Однако Белый дом оставляет за собой возможность отказаться от этих планов.
Ранее стало известно, что как минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться в США и получать в течение восьми месяцев выходное пособие.