Чепа: обвинения Туска указывают на обострение внутренней борьбы в Польше

Он обратил внимание на то, что многие заявления нового президента США Дональда Трампа дискредитируют политику, которая велась в Европе в последние несколько лет. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что во многих странах ЕС наблюдается полный провал ряда партий, скандалы и политические кризисы, сказал Чепа.