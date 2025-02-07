Чепа: обвинения Туска указывают на обострение внутренней борьбы в Польше

Обвинения в адрес польского премьер-министра Дональда Туска в организации госпереворота являются свидетельством того, что в стране произошло обострение внутриполитической борьбы, считает зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.
«Кризис в Польше говорит о внутриполитической борьбе. Наступает хаос в экономике, политике. Это подогрели результаты выборов в США», — сказал парламентарий в интервью изданию «Звезда».
Он обратил внимание на то, что многие заявления нового президента США Дональда Трампа дискредитируют политику, которая велась в Европе в последние несколько лет. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что во многих странах ЕС наблюдается полный провал ряда партий, скандалы и политические кризисы, сказал Чепа.
Ранее председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении Туска возбуждено уголовное дело, он подозревается в государственной измене.
Отметим, политолог-американист Малек Дудаков считает, что лидеры Европы противоположны Трампу в идеологическом плане, и он не воспринимает их как союзников. В связи с этим президент США будет оказывать на них давление в самых разных сферах, предположил эксперт.