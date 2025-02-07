Посол Мешков: призыв Киева о 200 тыс. военных ЕС на Украине нереалистичен

Дипломат отметил, что текущая поддержка Запада, включающая в себя поставки военной техники и участие военнослужащих, достигла своего предела. Он также подчеркнул, что, если уровень поддержки со стороны США снизится, Европа вряд ли сможет значительно увеличить объемы военной помощи Киеву.