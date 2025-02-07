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Посол Мешков: призыв Киева о 200 тыс. военных ЕС на Украине нереалистичен

Запад исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине.

Источник: Аргументы и факты

Российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что Запад исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине и не способен на дальнейшее увеличение поставок вооружений. Об этом пишет РИА Новости.

Мешков выразил сомнение в реалистичности просьбы Владимира Зеленского о направлении на Украину 200 тысяч миротворцев.

Дипломат отметил, что текущая поддержка Запада, включающая в себя поставки военной техники и участие военнослужащих, достигла своего предела. Он также подчеркнул, что, если уровень поддержки со стороны США снизится, Европа вряд ли сможет значительно увеличить объемы военной помощи Киеву.

Ранее Мешков заявил, что размещение войск стран Европы на Украине во время ведущихся там боевых действий фактически будет означать эскалацию конфликта. Он подчеркнул, что размещение любых сил между участниками конфликта требует согласия обеих сторон.