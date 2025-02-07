Посол РФ Мешков: уловки Запада о заморозке конфликта на Украине не сработают

«На Западе есть желание — когда они видят, как рушится фронт на Украине, — срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск. Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», — заявил «РИА Новости» посол.