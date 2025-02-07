Нетаньяху готов завершить конфликт в Газе, если лидеры ХАМАС покинут сектор

По данным издания, в Вашингтоне Нетаньяху предложил план прекращения войны в обмен на отказ ХАМАС от власти и их выезд из Газы. Американские чиновники также отметили, что премьер-министр выступил за продление первой фазы прекращения огня для освобождения дополнительных заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных. Однако при таком сценарии, по словам одного из источников, Израиль может освободить лишь двух-трех дополнительных пленников.