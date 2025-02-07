Нетаньяху готов завершить конфликт в Газе, если лидеры ХАМАС покинут сектор

Во время визита в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил американским коллегам о готовности завершить конфликт в секторе Газа, если лидеры палестинского движения ХАМАС согласятся покинуть регион и отправиться в изгнание в третью страну.
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в США и Израиле.
По данным издания, в Вашингтоне Нетаньяху предложил план прекращения войны в обмен на отказ ХАМАС от власти и их выезд из Газы. Американские чиновники также отметили, что премьер-министр выступил за продление первой фазы прекращения огня для освобождения дополнительных заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных. Однако при таком сценарии, по словам одного из источников, Израиль может освободить лишь двух-трех дополнительных пленников.
Если переговоры перейдут ко второй фазе, Нетаньяху намерен предложить ХАМАС прекратить войну и освободить «старших» палестинских заключенных, которых не удалось освободить на первом этапе. Взамен израильская сторона требует отказа ХАМАС от власти, освобождения оставшихся заложников и выезда руководства движения из Газы.
Однако израильские источники отмечают, что хотя ХАМАС согласился передать гражданский контроль над Газой и делегировать восстановительные процессы сторонним организациям, он категорически не намерен отказываться от военного потенциала или расформировать своё военное крыло. Более того, вероятность того, что руководство движения согласится на изгнание, оценивается как крайне низкая.
Между тем в Соединённых Штатах рассматриваются планы по переселению населения Газы в Сомали и Марокко.