Россия не будет поддаваться на уловки Запада, который хочет заморозить боевые действия на Украине, чтобы перевооружить Киев. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
Он отметил, что Запад, наблюдая за ухудшением ситуации на передовой, стремится прекратить активные боевые действия, разместить свои войска и начать процесс переоснащения украинских вооруженных сил.
По мнению дипломата, такие действия Запада не останутся незамеченными, и Россия не будет играть по его правилам. Мешков подчеркнул, что российская сторона осознает истинные намерения Запада и будет готова противостоять им.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также высказалась на эту тему, заявив, что любые попытки заморозить конфликт или установить временное перемирие недопустимы. Она отметила, что подобные шаги могут быть использованы Западом для усиления военной мощи киевского режима.
Также сообщалось, что дипломаты Европы и Киев получили «план-график» завершения военного конфликта РФ и Украины за 100 дней, который подготовила команда президента США Дональда Трампа.