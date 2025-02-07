В США выросло число добровольно уволившихся чиновников

Ранее в четверг сообщалось о 40 тысячах госслужащих, которые согласились добровольно уволиться.
Срок действия программы администрации Трампа о так называемом «выкупе» истекал в четверг, но федеральный суд заблокировал указ до понедельника.
Против увольнений в обмен на «выкуп» выступали профсоюзы. По словам судьи, пауза позволит обеим сторонам представить аргументы.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5−10% федеральных служащих.