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В США выросло число добровольно уволившихся чиновников

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Число федеральных служащих США, которые приняли предложение администрации президента Дональда Трампа об увольнении в обмен на компенсацию, выросло до 60 тысяч, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник.

Источник: AP 2024

Ранее в четверг сообщалось о 40 тысячах госслужащих, которые согласились добровольно уволиться.

Срок действия программы администрации Трампа о так называемом «выкупе» истекал в четверг, но федеральный суд заблокировал указ до понедельника.

Против увольнений в обмен на «выкуп» выступали профсоюзы. По словам судьи, пауза позволит обеим сторонам представить аргументы.

В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5−10% федеральных служащих.