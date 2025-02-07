Сафонов также высказал мнение, что действия молдавских властей выглядят как манипуляции глобалистов и внешних игроков, таких как руководство Еврокомиссии и Румынии. По его словам, румынская власть удерживается у руля сомнительно легитимным путем после отмены результатов первого тура президентских выборов под давлением Брюсселя и администрации Джо Байдена. Депутат не исключил, что команда Санду может готовить новый виток напряженности на Днестре, действуя как против Москвы, так и против сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне.