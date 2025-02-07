Депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и политолог Андрей Сафонов раскритиковал недавние действия Кишинева в отношении России, назвав их бессмысленными и недальновидными.
По его мнению, подобные шаги создают впечатление, что молдавское руководство действует под влиянием внешних сил.
Сафонов обратил внимание на два ключевых эпизода. Во-первых, Молдова стала единственной страной СНГ, чей посол Лилиан Дарий не явился на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, несмотря на присутствие всех других представителей.
Во-вторых, новый посол России в Молдове Олег Озеров на протяжении четырех месяцев не может вручить верительные грамоты президенту Майе Санду. Политолог предположил, что либо Санду избегает встреч с дипломатами и лидерами стран, включая Россию и СНГ, либо Кишинев намерен готовиться к разрыву дипломатических отношений и возможной высылке российского дипломатического корпуса.
Сафонов также высказал мнение, что действия молдавских властей выглядят как манипуляции глобалистов и внешних игроков, таких как руководство Еврокомиссии и Румынии. По его словам, румынская власть удерживается у руля сомнительно легитимным путем после отмены результатов первого тура президентских выборов под давлением Брюсселя и администрации Джо Байдена. Депутат не исключил, что команда Санду может готовить новый виток напряженности на Днестре, действуя как против Москвы, так и против сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки властей Молдавии обвинить Россию в энергетическом кризисе в Приднестровье являются «хамской ложью и враньем».