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Трамп подписал указ о санкциях против МУС

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

Источник: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images

«Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америки и нашему ближайшему союзнику Израилю», — говорится в распространенном Белым домом документе.

В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за «нарушения МУС». Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, а также запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.

Своим указом Трамп постановил, что любая попытка со стороны МУС расследовать, арестовывать, задерживать или привлекать к ответственности американских граждан или союзников США представляет собой «угрозу национальной безопасности и внешней политики».

В конце января демократы в Сенате заблокировали одобренный Палатой представителей законопроект, который предполагал введение санкций против МУС за расследования, арест, задержание или судебное преследование американских граждан или должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, а также Японию, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса и Тайвань.

В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.

Трамп Дональд