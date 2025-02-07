Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что 47-й президент США Дональд Трамп, скорее всего, не одобрит конфискацию замороженных российских активов. По его словам, если США пойдут на этот шаг, начнётся масштабное противостояние, где каждый удар по России будет сопровождаться ответными мерами.