Украина на грани коллапса: В Раде сделали тревожное заявление на фоне краха USAID

Напомним, что только за последние три года Украина получила почти треть (27,2%) от общего объёма финансирования USAID. В 2022 году эта сумма составила около 10 млрд из 41 млрд бюджета агентства, в 2023 году — выросла до 16,5 млрд, а в 2024 году — сократилась до 6 млрд.