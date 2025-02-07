Трушин: военные ученые РФ апробируют новое вооружение в боевых условиях

Российские военные ученые регулярно выезжают в войска для тестирования новых видов вооружения в условиях боевых действий.
Об этом сообщил генерал-полковник Василий Трушин, председатель Военно-научного комитета и заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, только за последний год было проведено более 150 военно-технических экспериментов, а с начала специальной военной операции их число превысило 400.
Генерал подчеркнул, что достижения российских конструкторов побуждают противника искать новые технические решения. В результате в условиях высокотехнологичного конфликта нередко возникает ситуация, когда образец вооружения теряет актуальность спустя три-четыре месяца использования на поле боя.
В таких случаях вооружение оперативно модернизируется и возвращается на передовую с улучшенными характеристиками, вновь обретая боевую эффективность.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимо обеспечить технологическое превосходство наукоемких технологий в разных сферах.