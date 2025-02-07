Эр-Рияд счел слова Трампа о переселении палестинцев угрозой для перемирия

Саудовская Аравия воспринимает недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев как угрозу для хрупкого перемирия в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник.
По информации саудовских дипломатических кругов, королевство подчеркивает, что любые действия, которые могут нарушать права палестинцев, являются неприемлемыми.
Источник отметил, что план президента США, подразумевающий перевод сектора Газа под американский контроль и выселение палестинцев из этого региона, вызывает «явное недоумение». Саудовская Аравия считает, что урегулирование палестинского вопроса невозможно без участия самих палестинцев, и любые предложения о насильственном переселении жителей Газы не могут быть приняты.
Собеседник агентства подчеркнул важность уважения прав палестинского народа и необходимость мирных переговоров, которые могли бы учесть все стороны конфликта.
Ранее Трамп заявил, что США могли бы взять под контроль сектора Газа после завершения конфликта в палестинском анклаве и создать там «один из величайших проектов на Земле». Он добавил, что США привлекли бы для восстановления региона лучших застройщиков мира.