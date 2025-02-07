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Глава пресс-службы Воздушных сил ВСУ Евлаш уходит с должности

Он занимал пост руководителя пресс-службы украинских ВВС с марта 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Глава пресс-службы командования Воздушных сил ВС Украины Илья Евлаш объявил о своем уходе с должности.

В сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенной в России и принадлежащей корпорации Meta, признанной экстремистской), он отметил, что этот период его жизни был незабываемым и пришло время двигаться дальше.

Причины ухода и дальнейшие профессиональные планы Евлаш не раскрыл. Он занимал пост руководителя пресс-службы украинских ВВС с марта 2024 года.

Ранее на Украине освободили от должности главу оперативного командования (ОК) «Юг» ВСУ Геннадия Шаповалова.