Генпрокурор США расформировала группу по охоте на активы российского бизнеса

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Назначенная президентом США Дональдом Трампом министр юстиции — генеральный прокурор Пэм Бонди распустила межведомственную группу, которая занималась поиском активов российского бизнеса за рубежом и пресечением обхода санкций против РФ. Об этом говорится в подписанном генпрокурором меморандуме.
«Целевая группа KleptoCapture, министерская группа по борьбе с клептократией и программа по возвращению активов клептократии должны быть ликвидированы», — указывается в документе. Работавшие там сотрудники будут перераспределены в подразделения по борьбе с наркокартелями и международной преступностью.
Кроме того, своими указами Бонди распустила целевую группу по борьбе с иностранным влиянием на выборы в США и межведомственную группу по корпоративному сектору. Упомянутые документы она подписала в первый день пребывания в новой должности.
Бонди училась в Университете Флориды и Стетсонском университете. Она стала первой женщиной на посту генпрокурора Флориды и занимала эту должность с 2011 по 2019 год. Ключевым направлением ее работы была борьба с опиоидным кризисом.
Как отмечало агентство Associated Press, Бонди — давний союзник Трампа. Она поддержала его во время судебных разбирательств по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бонди также защищала Трампа в 2020 году, когда демократы в Палате представителей Конгресса США запустили процедуру его импичмента на основании телефонного разговора с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. Телекомпания NBC указывала, что Бонди тогда первой в команде юристов Белого дома затронула тему вовлеченности в коррупционные схемы входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma Хантера Байдена — сына бывшего американского лидера Джо Байдена.