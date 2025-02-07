Генпрокурор США расформировала группу по охоте на активы российского бизнеса

Как отмечало агентство Associated Press, Бонди — давний союзник Трампа. Она поддержала его во время судебных разбирательств по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бонди также защищала Трампа в 2020 году, когда демократы в Палате представителей Конгресса США запустили процедуру его импичмента на основании телефонного разговора с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. Телекомпания NBC указывала, что Бонди тогда первой в команде юристов Белого дома затронула тему вовлеченности в коррупционные схемы входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma Хантера Байдена — сына бывшего американского лидера Джо Байдена.