Механизм «разбронирования» накануне обсудили министр здравоохранения Виктор Ляшко, замминистра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук. В ведомстве подчеркнули, что сейчас более 75% раненых проходят лечение в медучреждениях, и бесперебойное оказание им медпомощи — первостепенная задача.
«В то же время мы понимаем и потребности фронта. Разбронирование медработников будет происходить по запросу от Минобороны и командования Медсил с учётом потребности в тех или иных специалистах», — отметили в Минздраве.
Несмотря на большие потери, ВСУ 6 февраля решились на новое контрнаступление под Курском. К счастью, атака противника была успешно отражена. Всего же с августа 2024 года украинские войска потеряли на этом направлении почти 58 тысяч человек.