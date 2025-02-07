Трушин: за время СВО приняты решения по модернизации 190 образцов оружия

За время специальной военной операции было принято решение о модернизации более 190 образцов вооружения и устранении выявленных в ходе боевых действий недостатков.
Об этом в интервью газете «Красная Звезда» сообщил генерал-полковник Василий Трушин, председатель Военно-научного комитета и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ.
По его словам, военные ученые регулярно анализируют результаты эксплуатации около 500 образцов вооружений и военной техники. Информация о выявленных преимуществах и недостатках поступает из войск через научно-исследовательские институты Минобороны напрямую разработчикам для последующего улучшения продукции.
В числе успешных примеров модернизации Трушин отметил усиление защиты военных автомобилей путем установки бронекабин и дополнительного бронирования, а также оснащение транспортных средств средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уже на заводах. Внесены изменения и в наступательные средства — внедрение унифицированного модуля планирования и коррекции значительно увеличило дальность применения авиационных бомб, превращая их в эффективное оружие, перед которым украинская сторона пока не нашла средств защиты.
Кроме того, была успешно улучшена помехозащищенность высокоточных средств поражения, что позволило противостоять современным системам РЭБ, активно используемым противником. Также продолжается работа по изучению нестандартных образцов вооружений, поступающих в войска от региональных властей, общественных организаций и волонтеров.
По словам Трушина, этот перечень включает сотни беспилотников, робототехнических комплексов, а также средства связи и радиоэлектронной борьбы. Многие из них, разработанные так называемым «народным оборонно-промышленным комплексом», уже показали свою эффективность и будут закупаться через Минобороны России.
Ранее Трушин рассказал, что российские военные ученые регулярно выезжают в войска для тестирования новых видов вооружения в условиях боевых действий.