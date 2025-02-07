США официально ввели санкции против МУС

Напомним, конфликт между США и МУС обострился после того, как в конце ноября прошлого года суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с событиями в секторе Газа. В начале января 2025 года Конгресс США поддержал закон о санкциях против МУС, который лёг в основу нового указа президента.