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США официально ввели санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против Международного уголовного суда за попытки расследовать действия американских граждан и их союзников. Под ограничительные меры попали как члены МУС, так и их семьи. Об этом сказано в документе, который опубликовал Белый дом.

Источник: Life.ru

«Международный уголовный суд занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», — говорится в указе политика.

Рестрикции предусматривают блокировку собственности и активов сотрудников МУС, запрет на въезд в США им самим и членам их семей. Кроме того, любые попытки суда расследовать действия американских граждан теперь будут считаться угрозой национальной безопасности США.

Напомним, конфликт между США и МУС обострился после того, как в конце ноября прошлого года суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с событиями в секторе Газа. В начале января 2025 года Конгресс США поддержал закон о санкциях против МУС, который лёг в основу нового указа президента.