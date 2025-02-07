США официально ввели санкции против МУС

«Международный уголовный суд занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», — говорится в указе политика.
Рестрикции предусматривают блокировку собственности и активов сотрудников МУС, запрет на въезд в США им самим и членам их семей. Кроме того, любые попытки суда расследовать действия американских граждан теперь будут считаться угрозой национальной безопасности США.
Напомним, конфликт между США и МУС обострился после того, как в конце ноября прошлого года суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с событиями в секторе Газа. В начале января 2025 года Конгресс США поддержал закон о санкциях против МУС, который лёг в основу нового указа президента.