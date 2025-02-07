Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ Маска к информации

Генпрокурор также выразила обеспокоенность тем, что ведомство Маска обладает уникальным и недопустимым доступом к данным, которых у DOGE не должно быть. В связи с этим представители 12 штатов подадут иск, стремясь остановить предоставление Маску и его департаменту доступа к частной и банковской информации граждан.