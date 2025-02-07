Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ Маска к информации

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщила, что представители 12 американских штатов намерены подать в суд с требованием ограничить доступ департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, к конфиденциальной информации.
Джеймс отметила, что Маск, будучи самым богатым человеком в мире, не привык сталкиваться с отказами, однако подчеркнула, что в Америке никто не стоит выше закона. В частности, по ее словам, президент не имеет права передавать частную информацию выбранным им лицам или приостанавливать выплаты, одобренные Конгрессом.
Генпрокурор также выразила обеспокоенность тем, что ведомство Маска обладает уникальным и недопустимым доступом к данным, которых у DOGE не должно быть. В связи с этим представители 12 штатов подадут иск, стремясь остановить предоставление Маску и его департаменту доступа к частной и банковской информации граждан.
Ранее сообщалось, что деятельность американского миллиардера Илона Маска на посту главы департамента эффективности государственного управления США вызывает раскол в окружении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.