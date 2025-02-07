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Трамп подписал указ о санкциях против МУС

Эти меры предусматривают замораживание активов и имущества, а также вводят запрет на въезд в США для членов суда.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции против Международного уголовного суда (МУС), обвиняя его в действиях, направленных против интересов США и их союзников, в частности, Израиля.

В документе, опубликованном пресс-службой Белого дома, Трамп выразил резкое недовольство действиями МУС, утверждая, что суд проводит неправомерные расследования и действия, угрожающие американским интересам.

Указ включает в себя ряд жестких мер, направленных на тех, кто, по мнению Вашингтона, несет ответственность за нарушения МУС. Эти меры предусматривают замораживание активов и имущества, а также вводят запрет на въезд в США для членов суда и их семей.

Кроме того, Трамп отметил, что любые попытки МУС по расследованию, аресту или судебному преследованию американских граждан или союзников воспринимаются как угроза национальной безопасности и внешней политики США.

Ранее стало известно, что палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, который предусматривает введение санкций против должностных лиц МУС в ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.