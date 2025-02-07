Дипломат напомнил, что союзники Киева хотят срочно поставить боевые действия на паузу из-за обрушения оборонных рубежей ВСУ на всей линии фронта. Перемирие необходимо им, чтоб снабдить Незалежную новым оружием и разместить там свои контингенты.
«Мы это всё видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», — подчеркнул Мешков в беседе с РИА «Новости».
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что НАТО хочет использовать оставшиеся территории Украины в качестве плацдарма для проведения антироссийских операций. Именно для этого альянсу необходимо заморозить конфликт.