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Посол Мешков: РФ не попадётся на уловку Запада с заморозкой конфликта на Украине

Западу не удастся добиться заморозки украинского конфликта для перевооружения киевского режима. Россия не попадётся на эту уловку, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Источник: Life.ru

Дипломат напомнил, что союзники Киева хотят срочно поставить боевые действия на паузу из-за обрушения оборонных рубежей ВСУ на всей линии фронта. Перемирие необходимо им, чтоб снабдить Незалежную новым оружием и разместить там свои контингенты.

«Мы это всё видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», — подчеркнул Мешков в беседе с РИА «Новости».

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что НАТО хочет использовать оставшиеся территории Украины в качестве плацдарма для проведения антироссийских операций. Именно для этого альянсу необходимо заморозить конфликт.