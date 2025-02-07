Посол Мешков: РФ не попадётся на уловку Запада с заморозкой конфликта на Украине

Дипломат напомнил, что союзники Киева хотят срочно поставить боевые действия на паузу из-за обрушения оборонных рубежей ВСУ на всей линии фронта. Перемирие необходимо им, чтоб снабдить Незалежную новым оружием и разместить там свои контингенты.