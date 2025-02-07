Губернатора Приморья включили в состав обновленного президиума Госсовета РФ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, также являющийся председателем комиссии Госсовета по туризму, вошел в состав обновленного президиума. Кроме него, включили и других представителей ДФО: главу Сахалина Валерия Лимаренко (курирует направление «Инвестиции»), Республики Бурятии Алексея Цыденова («Эффективная транспортная система») и Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева («Энергетика»).