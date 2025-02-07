Губернатора Приморья включили в состав обновленного президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин утвердил состав обновленного президиума Госсовета страны. Вошли в него 26 человек, среди которых и губернаторы дальневосточных регионов. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на портале правовых актов.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко, также являющийся председателем комиссии Госсовета по туризму, вошел в состав обновленного президиума. Кроме него, включили и других представителей ДФО: главу Сахалина Валерия Лимаренко (курирует направление «Инвестиции»), Республики Бурятии Алексея Цыденова («Эффективная транспортная система») и Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева («Энергетика»).
В состав президиума Госсовета также вошли помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, премьер-министр Михаил Мишустин и начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.