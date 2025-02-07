Российская ПВО научилась щёлкать Storm Shadow и ATACMS как орешки — Генштаб ВС РФ

По словам генерал-полковника, благодаря работе российских учёных и инженеров удалось значительно повысить точность и результативность зенитных средств поражения. Сегодня эффективность отечественных систем ПВО достигает 90%, несмотря на использование противником средств радиоэлектронной борьбы.
«Ярким примером стали исследования, позволившие нашим средствам ПВО более эффективно противостоять западным ракетам типа Storm Shadow и ATACMS, а также сбивать вражеские беспилотники в более широком диапазоне высот и скоростей», — отметил Трушин.
А на днях силы ПВО сбили над Азовским морем украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун». В Минобороны сообщили, что ПКР удалось поразить ночью.