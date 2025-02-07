Болсонару обещал вывести Бразилию из БРИКС, если возглавит страну

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 фев — РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару намерен вывести страну из БРИКС, если снова возглавит ее, об этом он сообщил в интервью газете Folha de São Paulo.
Заявления Болсонару прозвучали вскоре после того, как президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей, его главные союзники за рубежом, объявили о выходе своих государства из различных международных организаций и органов.
«Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)», — сказал он.
Болсонару также заявил, что заключит «прочное военное соглашение» с США, направленное на борьбу с терроризмом на тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной, и разрешит разместить в этом регионе американскую военную базу.
Болсонару будет вынужден пропустить президентские выборы 2026 года из-за дисквалификации, наложенной на него избирательной комиссией. Согласно различным опросам, нынешний глава государства Луис Инасиу Лула да Силва считается фаворитом в борьбе с гипотетическими сторонниками курса его предшественника.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.