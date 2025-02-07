Болсонару обещал вывести Бразилию из БРИКС, если возглавит страну

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.