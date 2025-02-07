Трушин: в 2024 году военные изучили более 90 образцов иностранного оружия

В числе исследованных образцов были такие известные единицы, как оперативно-тактическая ракета ATACMS, 155-мм буксируемая гаубица М777, а также несколько моделей противотанковых ракетных комплексов и защищённых автомобилей. Трушин подчеркнул, что результаты этих исследований значительно способствовали разработке тактико-технических требований к новым российским вооружениям, создаваемым как по государственным контрактам, так и в рамках частных инициатив.