Главу Роскосмоса Баканова представят руководству госкорпорации 7 февраля

Напомним, что президент России Владимир Путин 6 февраля освободил Юрия Борисова от занимаемой должности генерального директора Роскосмоса. Теперь Баканов, который ранее занимал другие значимые посты, возглавит государственную корпорацию, отвечающую за развитие космической деятельности в стране.