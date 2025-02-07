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Главу Роскосмоса Баканова представят руководству госкорпорации 7 февраля

Внезапная смена руководства вызвала удивление у большинства сотрудников Роскосмоса.

В пятницу, 7 февраля, состоится представление нового главы Роскосмоса Дмитрия Баканова руководству корпорации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

По словам информатора, эта внезапная смена руководства вызвала удивление у большинства сотрудников Роскосмоса.

Напомним, что президент России Владимир Путин 6 февраля освободил Юрия Борисова от занимаемой должности генерального директора Роскосмоса. Теперь Баканов, который ранее занимал другие значимые посты, возглавит государственную корпорацию, отвечающую за развитие космической деятельности в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее рассказал журналистам, чем обусловлена смена руководства госкорпорации «Роскосмос», по его словам, претензий к оставившему пост Юрию Борисову нет.