NBC: в США выросло число добровольно уволившихся чиновников

Количество федеральных служащих в США, согласившихся на предложение администрации президента Дональда Трампа об увольнении с выплатой компенсации, увеличилось до 60 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, профсоюзы выступали против этой практики увольнений за «выкуп».
За день до этого 40 тысяч госслужащих выразили желание уйти с должностей по собственному желанию. Этот рост числа увольнений свидетельствует о серьезных изменениях в кадровой политике федерального правительства.
Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность увольнения значительного числа сотрудников Министерства здравоохранения США. Указ об увольнениях может быть подписан уже на следующей неделе.