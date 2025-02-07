В США заявили, что Трамп скоро определится с идеями для переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вскоре определится с «кнутами и пряниками» и другими инструментами для ведения переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Об этом на конференции по безопасности в Вашингтоне заявил в четверг руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, кадровый дипломат США Людовик Худ.
«Так что на данном этапе все варианты действий по-прежнему на столе. И президент собирается определить, какие пряники и кнуты, инструменты, стимулы, а также точки давления применить, чтобы обеспечить завершение этой войны, которое он хотел бы увидеть как можно скорее», — сказал он.
Ранее в четверг посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о том, что провела первую встречу с Келлогом после его назначения. «Мы провели подробную дискуссию со спецпосланником, его командой и моими коллегами», — написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Келлог ранее в интервью телеканалу Newsmax заявил, что не будет представлять мирный план по урегулированию украинского конфликта на следующей неделе, поскольку это прерогатива президента США.
Трамп ранее выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты «в не слишком отдаленном будущем».
Президент России Владимир Путин 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. В западных СМИ все чаще звучит предположение, что урегулирование на Украине будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами РФ и США при отстранении Европы и при формальном участии Киева.