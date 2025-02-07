Рубио: США продолжат оказывать зарубежную помощь

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты продолжат предоставлять помощь зарубежным государствам, несмотря на прекращение деятельности Агентства по международному развитию (USAID).
По его словам, поддержка будет осуществляться с учетом интересов национальной безопасности и будет носить обоснованный характер.
Ранее конгрессмены-демократы в Соединенных Штатах Америки выразили мнение, что в решении американского главы Дональда Трампа заморозить помощь другим странам по линии Агентства по международному развитию связано с попыткой оказать содействие России по урегулированию конфликта на Украине.