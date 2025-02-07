Рубио: США продолжат оказывать зарубежную помощь

Ранее конгрессмены-демократы в Соединенных Штатах Америки выразили мнение, что в решении американского главы Дональда Трампа заморозить помощь другим странам по линии Агентства по международному развитию связано с попыткой оказать содействие России по урегулированию конфликта на Украине.