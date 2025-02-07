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Рубио: США продолжат оказывать зарубежную помощь

Данная иностранная помощь будет «иметь смысл» и отвечать «национальным интересам» США.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты продолжат предоставлять помощь зарубежным государствам, несмотря на прекращение деятельности Агентства по международному развитию (USAID).

По его словам, поддержка будет осуществляться с учетом интересов национальной безопасности и будет носить обоснованный характер.

Ранее конгрессмены-демократы в Соединенных Штатах Америки выразили мнение, что в решении американского главы Дональда Трампа заморозить помощь другим странам по линии Агентства по международному развитию связано с попыткой оказать содействие России по урегулированию конфликта на Украине.