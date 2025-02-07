Дипломат Худ назвал урегулирование на Украине главным приоритетом для Трампа

Его попросили прокомментировать «бюрократическую составляющую» при согласовании позиций Госдепартамента, Пентагона, разведывательных и других ведомств во время выработки позиции США по украинскому конфликту. «На удивление это была самая легкая часть. Я имею в виду постоянные встречи, консультации, групповые совещания», — сказал кадровый дипломат.
«Все признают, что это приоритет номер один во внешней политике президента с точки зрения кризисов, которые необходимо урегулировать. Были и встречи с вышеупомянутыми лицами. Я сам участвовал в нескольких из них, и под руководством президента все идет хорошо», — пояснил Худ.
В свою очередь Келлог в интервью телеканалу Newsmax заявил, что не будет представлять мирный план на следующей неделе, поскольку это прерогатива хозяина Белого дома.
Трамп ранее выразил надежду, что договоренности о разрешении украинского кризиса будут достигнуты «в не слишком отдаленном будущем». Президент России Владимир Путин 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, РФ считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.
В западных СМИ все чаще фигурирует предположение, что урегулирование украинского кризиса будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами России и США при отстранении Европы и формальном участии Киева.