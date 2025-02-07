Болсонару заявил, что Бразилия покинет БРИКС в случае его прихода к власти

«Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения», — отметил он.
Болсонару сделал это заявление на фоне аналогичных действий своего главного американского союзника — Дональда Трампа. Ранее американский лидер тоже вывел США из нескольких международных организаций и несколько раз пытался угрожать БРИКС. При этом бразильский политик пропустит президентские выборы 2026 года из-за дисквалификации.
Напомним, что Штаты снова прекратили членство в ВОЗ сразу же после инаугурации Трампа. 5 февраля так же поступила и Аргентина.