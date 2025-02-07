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Болсонару заявил, что Бразилия покинет БРИКС в случае его прихода к власти

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал вывести страну из состава БРИКС, если ему удастся вновь возглавить республику. Также южноамериканское государство прекратит членство в ВОЗ, заявил политик в интервью газете Folha de São Paulo.

Источник: Life.ru

«Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения», — отметил он.

Болсонару сделал это заявление на фоне аналогичных действий своего главного американского союзника — Дональда Трампа. Ранее американский лидер тоже вывел США из нескольких международных организаций и несколько раз пытался угрожать БРИКС. При этом бразильский политик пропустит президентские выборы 2026 года из-за дисквалификации.

Напомним, что Штаты снова прекратили членство в ВОЗ сразу же после инаугурации Трампа. 5 февраля так же поступила и Аргентина.