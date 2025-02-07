Российские спецы изучили более 90 образцов иностранного оружия в 2024 году

Среди них оперативно-тактическая ракета ATACMS, гаубица М777, миномёт М224, ПТРК NLAW, защищённые автомобили Varta, Mastiff, Kirpi и другие образцы. Полученные сведения о западных разработках позволили лучше узнать их слабые места и дать войскам рекомендации по борьбе с врагом. Кроме того, произведена корректировка требований к российскому оружию.