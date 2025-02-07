Зеленский подписал закон, запрещающий изымать органы у погибших солдат

Кроме того, закон охватывает и другие категории граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без родительской заботы, а также лиц, признанных недееспособными и тех, чья личность не была установлена. Запрет касается и жертв, погибших в результате действий правоохранительных органов.