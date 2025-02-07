Владимир Зеленский подписал новый закон, который вводит запрет на изъятие органов для трансплантации у погибших военнослужащих. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Согласно положению закона, проведение операций по изъятию анатомических материалов для трансплантации запрещается в отношении лиц, служивших в силах обороны и безопасности страны и погибших при исполнении своих служебных обязанностей.
Кроме того, закон охватывает и другие категории граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без родительской заботы, а также лиц, признанных недееспособными и тех, чья личность не была установлена. Запрет касается и жертв, погибших в результате действий правоохранительных органов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины развернули целую структуру черной трансплантологии. Она уточнила, что известно о многочисленных случаях, когда бойцы Вооруженных сил Украины или нацбатов обнаруживались без органов.