Бывший президент Болсонару вслед за Трампом пообещал вывести Бразилию из БРИКС

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о намерении вывести страну из БРИКС и ВОЗ, если вновь займет пост главы государства. Он также предложил США заключить военное соглашение и разместить американскую базу на границе с Аргентиной и Парагваем. Однако реализовать эти планы в ближайшее время он не сможет: Болсонару лишен права баллотироваться до 2030 года и находится под следствием.