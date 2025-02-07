Глава Башкирии прибыл с официальным визитом в Беларусь

«Беларусь — наш главный внешнеэкономический партнёр. У нас сложились самые добрые отношения с республикой — с её президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, управленческой командой, жителями. У нас многое получается вместе. Это взаимный товарооборот, глубокие кооперационные связи, которые дают нам очень серьёзные компетенции в области промышленности, сельского хозяйства», — сказал Радий Хабиров в беседе с журналистами.