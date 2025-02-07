Ричмонд
+10°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии прибыл с официальным визитом в Беларусь

Делегация Башкортостана, которую возглавляет руководитель республики Радий Хабиров, 6 февраля прибыла с официальным визитом в Беларусь.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы руководителя региона, целью визита является развитие взаимодействия между органами власти и бизнесом Башкортостана и Беларуси в различных отраслях экономики, расширение промышленной кооперации, культурно-гуманитарного и туристического обмена.

«Беларусь — наш главный внешнеэкономический партнёр. У нас сложились самые добрые отношения с республикой — с её президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, управленческой командой, жителями. У нас многое получается вместе. Это взаимный товарооборот, глубокие кооперационные связи, которые дают нам очень серьёзные компетенции в области промышленности, сельского хозяйства», — сказал Радий Хабиров в беседе с журналистами.

По его словам, эффективность внешнеэкономической деятельности определяется в том числе регулярностью контактов, поэтому делегация Башкирии приехала в Беларусь в очередной раз.

«У нас насыщенная программа визита. Планируем встретиться с руководством страны, посмотреть ряд новых производств, с которыми намерены сотрудничать. Безусловно, будем обсуждать и гуманитарные проекты. Например, будущим летом хотим начать возить сюда наших школьников. Всё это — системная работа, которую нужно планомерно выполнять», — сообщил руководитель региона.