Глава Башкирии прибыл с официальным визитом в Беларусь

По данным пресс-службы руководителя региона, целью визита является развитие взаимодействия между органами власти и бизнесом Башкортостана и Беларуси в различных отраслях экономики, расширение промышленной кооперации, культурно-гуманитарного и туристического обмена.
«Беларусь — наш главный внешнеэкономический партнёр. У нас сложились самые добрые отношения с республикой — с её президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, управленческой командой, жителями. У нас многое получается вместе. Это взаимный товарооборот, глубокие кооперационные связи, которые дают нам очень серьёзные компетенции в области промышленности, сельского хозяйства», — сказал Радий Хабиров в беседе с журналистами.
По его словам, эффективность внешнеэкономической деятельности определяется в том числе регулярностью контактов, поэтому делегация Башкирии приехала в Беларусь в очередной раз.
«У нас насыщенная программа визита. Планируем встретиться с руководством страны, посмотреть ряд новых производств, с которыми намерены сотрудничать. Безусловно, будем обсуждать и гуманитарные проекты. Например, будущим летом хотим начать возить сюда наших школьников. Всё это — системная работа, которую нужно планомерно выполнять», — сообщил руководитель региона.