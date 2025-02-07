Япония заявила, что настроена на мирный договор с РФ

«Прискорбно, что даже сейчас, спустя 80 лет после окончания войны, вопрос о северных территориях не решен, а между Японией и Россией не заключен мирный договор», — сказал он. «Правительство привержено решению проблемы принадлежности четырех северных островов и заключению мирного договора», — добавил Исиба, повторив ранее звучавшие утверждения о том, что из-за специальной военной операции на Украине «ситуация в отношениях между Японией и Россией по-прежнему тяжелая».