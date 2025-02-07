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Хоценко подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем СФР Чирковым

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Социального фонда России Сергеем Чирковым.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, по словам главы региона, будет проработан вопрос о создании «Центров общения старшего поколения». Их планируют создать в каждом из муниципалитетов области на базе клиентских служб СФР.

Там желающие смогут повысить свою финансовую и компьютерную грамотность, обучиться правилам получения государственных услуг, пообщаться друг с другом. Развитие этих центров будет проходить в векторе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Также продолжится совместная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Ранее мы сообщали о прошедшей встрече Виталия Хоценко с председателем исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадием Гусельниковым.