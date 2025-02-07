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Уроженка Волгоградской области заняла пост директора департамента МИД

Татьяна Довгаленко назначена руководителем департамента партнерства с Африкой согласно Приказу Министерства иностранных дел России № 24729.

Источник: Агентство «Москва»

Татьяна Довгаленко родилась и выросла в Камышине, окончила среднюю школу № 9, а после — МГИМО. В системе МИД она работает с 1996 года, занимала различные должности в том числе и за рубежом, являлась заместителем Постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО в Париже, заместителем директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.

С октября прошлого по январь текущего года уроженка Камышина занимала пост посла по особым поручениям, а с 13 января 2025 года начала выполнять обязанности директора департамента партнерства с Африкой.