Уроженка Волгоградской области заняла пост директора департамента МИД

Татьяна Довгаленко родилась и выросла в Камышине, окончила среднюю школу № 9, а после — МГИМО. В системе МИД она работает с 1996 года, занимала различные должности в том числе и за рубежом, являлась заместителем Постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО в Париже, заместителем директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.