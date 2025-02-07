Орбан назвал Венгрию «паршивой овцой» Запада

Венгрия в очередной раз согласилась на продление антироссийских ограничений в конце января. Орбан призывал отменить их. В то же время он говорил, что согласится на продление мер, если Украина выполнит несколько условий: восстановление транзита российского газа, не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» и не мешать поставкам российской нефти в Европу через свою территорию. Политик связывал свои действия с возвращением Дональда Трампа на пост президента США. Орбан также подчеркивал выгодность сотрудничества с Россией для Будапешта.