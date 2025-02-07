Азербайджан ждет ответных мер властей России после закрытия Русского дома

Азербайджан ожидает ответа от России после направленной официальной ноты о закрытии Русского дома в Баку. Власти страны объяснили это нарушением законодательства, так как центр не был зарегистрирован как юридическое лицо. Россотрудничество заявило о многократных попытках зарегистрировать организацию, но все обращения оставались без ответа.