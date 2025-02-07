Башкирия и Беларусь подписали дорожную карту по созданию кластера

Определение мер поддержки для участников Российско-Белорусского инвестиционного кластера ведется в тесном взаимодействии с инвесторами. Например, для холдинга «Амкодор» необходимо было построить производственную площадку и разработать нормативное закрепление компенсации затрат на инфраструктуру. Кроме того, чтобы у предприятия был стабильный рынок сбыта, требуется корректировка законодательства о закупках товаров для государственных нужд. С учетом востребованности у инвесторов инструментов специальных инвестиционных контрактов, в качестве одной из мер поддержки рассматривается применение механизмов «стабилизационной оговорки».