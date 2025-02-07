Башкирия и Беларусь подписали дорожную карту по созданию кластера

— Мы планируем «приземлить» здесь максимальные преференции для инвесторов. Они могут предполагать освобождение от уплаты имущественных налогов, снижение ставки по налогу на прибыль, страховым взносам на работников до быстрого возведения производственной инфраструктуры «под ключ» под индивидуальные требования инвесторов, предоставление участникам кластера субсидии на создание и модернизацию инфраструктуры, — рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.
Определение мер поддержки для участников Российско-Белорусского инвестиционного кластера ведется в тесном взаимодействии с инвесторами. Например, для холдинга «Амкодор» необходимо было построить производственную площадку и разработать нормативное закрепление компенсации затрат на инфраструктуру. Кроме того, чтобы у предприятия был стабильный рынок сбыта, требуется корректировка законодательства о закупках товаров для государственных нужд. С учетом востребованности у инвесторов инструментов специальных инвестиционных контрактов, в качестве одной из мер поддержки рассматривается применение механизмов «стабилизационной оговорки».
Также в своем докладе Рустам Муратов подчеркнул, что на сегодняшний день в Башкортостане имеются все предпосылки для создания Российско-Белорусского инвестиционного кластера. Так, в 2023 году введен в эксплуатацию завод по производству зерносушильного оборудования для обработки зерна ООО «Амкодор-Агидель», расположенный на территории индустриального парка «Уфимский».
Кроме того, в Башкирии прорабатываются вопросы реализации ряда крупных инвестиционных проектов с участием белорусских организаций на сумму 15 млрд рублей. Среди них — строительство завода по производству специальной землеройной техники ООО «Амкодор-Алга», создание производства линейки сепараторов для стартерных, тяговых и стационарных аккумуляторов ООО «1АК-Сепаратор», расширение совместного производства городского электрического транспорта с участием ОАО «МАЗ» — управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод». По мнению руководителя экономического блока Башкортостана, всестороннее сотрудничество между республиками выстраивается благодаря тесному взаимодействию и поддержке совместных инвестпроектов.