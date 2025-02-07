Ричмонд
+10°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической промышленности

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. В последние годы в этой отрасли произошли значительные изменения, были созданы широкие возможности для привлечения инвестиций в новые технологические цепочки. Несмотря на это деятельность крупных химических предприятий по-прежнему не соответствует современным требованиям.

На состоявшемся совещании, прошедшем в критическом ключе, были обсуждены актуальные проблемы отрасли. Глава государства указал на неиспользованные резервы и существующие проблемы, требующие оперативного решения.

В частности, было отмечено, ускоренное внедрение передовых технологий позволит многократно увеличить добавленную стоимость на химических предприятиях.

Президент отметил имеющиеся недостатки и поставил задачу существенно увеличить число высокотехнологичных инвестиционных проектов.

Правительству даны конкретные поручения по оперативному решению проблем отрасли, полному раскрытию ее потенциала и ускорению реализации важных проектов.

Также ответственным лицам поручено внедрить цифровые технологии на каждом предприятии, обеспечить максимальное использование производственных мощностей, повысить энергоэффективность и снизить себестоимость продукции.

Шавкат Мирзиеев
экономика