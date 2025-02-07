Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической промышленности

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. В последние годы в этой отрасли произошли значительные изменения, были созданы широкие возможности для привлечения инвестиций в новые технологические цепочки. Несмотря на это деятельность крупных химических предприятий по-прежнему не соответствует современным требованиям.