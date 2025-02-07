Решение по снарядам в Колбасне за Россией, заявил глава МИД Приднестровья

«Утилизация больших объемов боеприпасов — сложный технологический процесс, реализовать его в текущих региональных условиях непросто. Решение остается за Российской Федерацией, но, очевидно, что оно будет приниматься с учетом совокупности факторов безопасности, контекста взаимоотношений со странами региона, транзитных аспектов и так далее. Сейчас ситуация все же иная, чем в 2019 году. Пока мы не наблюдаем диалога по этой теме», — сказал Игнатьев в беседе с агентством.
Он добавил, что российские военные объекты в Приднестровье, в том числе склад боеприпасов в Колбасне, функционируют в штатном режиме в контексте кризиса.
«Соответственно, условия для российских военнослужащих обеспечиваются с учетом кризисных обстоятельств в республике», — подчеркнул министр.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.