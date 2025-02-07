Маск: США проиграют в будущих войнах, если не реформируют армию

«Американские программы вооружений должны быть полностью реформированы. Если не будут внесены немедленные и радикальные изменения, то следующую войну Америка с треском проиграет», — написал он в Х. Маск добавил, что нынешняя стратегия США состоит в том, чтобы «построить небольшое количество вооружений по высокой цене для участия в войне, которая была вчера».