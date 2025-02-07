Маск: США проиграют в будущих войнах, если не реформируют армию

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенным Штатам грозят поражения в будущих войнах, если они срочно и радикально не реформируют свою армию. Такое мнение выразил основатель Tesla Илон Маск.
«Американские программы вооружений должны быть полностью реформированы. Если не будут внесены немедленные и радикальные изменения, то следующую войну Америка с треском проиграет», — написал он в Х. Маск добавил, что нынешняя стратегия США состоит в том, чтобы «построить небольшое количество вооружений по высокой цене для участия в войне, которая была вчера».
После своей инаугурации президент США Дональд Трамп назначил Маска руководителем ведомства по повышению эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE). Как уточнял ранее телеканал NBC News, несмотря на название, DOGE не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства — для создания подобного ведомства требуется одобрение Конгресса США. Трамп заявлял, что DOGE «будет предоставлять рекомендации и советы извне».
24 января новое ведомство сообщило, что за первые 80 часов работы аннулировало сочтенные ненужными госконтракты примерно на $420 млн. Всего же Маск рассчитывает сократить госрасходы США на $2 трлн.