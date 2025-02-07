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МИД продолжит помогать Калининградской области: как прошла встреча Беспрозванных с Лавровым

Безопасность жителей региона стоит во главе всего.

Алексей Беспрозванных встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале.

«На фоне попыток изоляции нашего региона со стороны западных стран, наших соседей, важно продолжать выстраивать внешнеэкономические связи. Безопасность жителей региона стоит во главе всего», — написал он.

По его словам, МИД продолжит помогать в обеспечении условий для социально-экономического развития области и в переориентации бизнеса на рынки дружественных стран. «Договорились о проведении презентации возможностей нашего региона с бизнесом на площадке МИДа на высоком уровне с участием разных стран», — сообщил губернатор.

Беспрозванных обсудил с зампредседателем правления «Газпрома» вопросы газификации Калининградской области.

Лавров Сергей
переговоры