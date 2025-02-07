МИД продолжит помогать Калининградской области: как прошла встреча Беспрозванных с Лавровым

По его словам, МИД продолжит помогать в обеспечении условий для социально-экономического развития области и в переориентации бизнеса на рынки дружественных стран. «Договорились о проведении презентации возможностей нашего региона с бизнесом на площадке МИДа на высоком уровне с участием разных стран», — сообщил губернатор.