В США подали первый иск с требованием возобновить работу USAID

Требования истцов связаны с тем, что в пятницу, 7 февраля, в 23:59 по вашингтонскому времени (8 февраля 7:59 мск) большинство сотрудников USAID будут уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск. CNN, NYT и NPR выяснили, что в агентстве останутся работать менее 300 человек, а сокращения коснутся примерно 13 тыс. сотрудников. По данным телеканала, это первый иск, требующий отменить разгром USAID.