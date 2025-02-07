ВСУ заминировали центр Покровска. Военная операция, день 1080-й

09:35 Келлог отметил, что можно заключить мирное соглашение, которое устроит и Россию, и Украину.
«В сентябре Трамп обсудил реалии приведения к переговорам Украины и России, отметив, что “время пришло” для мирного соглашения и что возможно заключение соглашения “которое будет хорошим для обеих сторон”.
09:25 Украинские войска не успели оборудовать полноценные укрепления у границы с Днепропетровской областью — ТАСС.
09:17 Украинские власти вывозили мирное население из Харькова и Купянска, чтобы в них не оставались лояльные к России граждане, считает Ганчев.
09:14.
09:11 Посол Украины в США Оксана Маркарова провела встречу со спецпосланником американского президента по России и Украине Китом Келлогом:
«Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России».
09:00 В Никопольском районе Днепропетровской области Украины обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры, рассказали местные власти.
08:52 ❗️Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп готов давить на Россию новыми санкциями для прекращения конфликта на Украине. Он добавил, что обеим сторонам придется пойти на компромиссы.
08:44.
08:42 Украине «отчаянно не хватает» личного состава на фронте, ВСУ по численности уступают российской армии на Донбассе в соотношении пять к одному, пишет The Wall Street Journal.
08:33 Урегулирование украинского кризиса — главный приоритет американского президента Дональда Трампа, отметил руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога Людовик Худ.
08:23 ⚡️ВСУ заминировали центр Красноармейска (украинское название — Покровск), готовясь к оставлению города, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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08:13 В Харьковской области взятые под контроль РФ населенные пункты колоссально разрушены, заявил ТАСС глава местной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев:
Ганчев добавил, что большинство жителей переехали в более безопасные места, но пожилые, малоподвижные и не желающие оставлять дом все еще живут там. По его словам, именно они нуждаются в поддержке РФ.
08:07 В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК по заданию спецслужб Украины, выяснил ТАСС.
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08:00 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1080-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.