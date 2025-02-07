«В сентябре Трамп обсудил реалии приведения к переговорам Украины и России, отметив, что “время пришло” для мирного соглашения и что возможно заключение соглашения “которое будет хорошим для обеих сторон”.

09:17 Украинские власти вывозили мирное население из Харькова и Купянска, чтобы в них не оставались лояльные к России граждане, считает Ганчев.

«Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России».

08:52 ❗️Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп готов давить на Россию новыми санкциями для прекращения конфликта на Украине. Он добавил, что обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

08:42 Украине «отчаянно не хватает» личного состава на фронте, ВСУ по численности уступают российской армии на Донбассе в соотношении пять к одному, пишет The Wall Street Journal.

08:23 ⚡️ВСУ заминировали центр Красноармейска (украинское название — Покровск), готовясь к оставлению города, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

i «Степень разрушения колоссальная. Сейчас каждый поселок на линии боесоприкосновения, если он вчера оставался целым, то это не значит, что в ходе контратак со стороны вооруженных формирований Украины он не будет разрушен».