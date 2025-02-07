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ВСУ заминировали центр Покровска. Военная операция, день 1080-й

приоритет для Трампа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:35 Келлог отметил, что можно заключить мирное соглашение, которое устроит и Россию, и Украину.

«В сентябре Трамп обсудил реалии приведения к переговорам Украины и России, отметив, что “время пришло” для мирного соглашения и что возможно заключение соглашения “которое будет хорошим для обеих сторон”.

09:25 Украинские войска не успели оборудовать полноценные укрепления у границы с Днепропетровской областью — ТАСС.

09:17 Украинские власти вывозили мирное население из Харькова и Купянска, чтобы в них не оставались лояльные к России граждане, считает Ганчев.

09:14.

09:11 Посол Украины в США Оксана Маркарова провела встречу со спецпосланником американского президента по России и Украине Китом Келлогом:

«Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России».

09:00 В Никопольском районе Днепропетровской области Украины обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры, рассказали местные власти.

08:52 ❗️Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп готов давить на Россию новыми санкциями для прекращения конфликта на Украине. Он добавил, что обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

08:44.

08:42 Украине «отчаянно не хватает» личного состава на фронте, ВСУ по численности уступают российской армии на Донбассе в соотношении пять к одному, пишет The Wall Street Journal.

08:33 Урегулирование украинского кризиса — главный приоритет американского президента Дональда Трампа, отметил руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога Людовик Худ.

08:23 ⚡️ВСУ заминировали центр Красноармейска (украинское название — Покровск), готовясь к оставлению города, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

08:17.

08:13 В Харьковской области взятые под контроль РФ населенные пункты колоссально разрушены, заявил ТАСС глава местной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев:

i «Степень разрушения колоссальная. Сейчас каждый поселок на линии боесоприкосновения, если он вчера оставался целым, то это не значит, что в ходе контратак со стороны вооруженных формирований Украины он не будет разрушен».

Ганчев добавил, что большинство жителей переехали в более безопасные места, но пожилые, малоподвижные и не желающие оставлять дом все еще живут там. По его словам, именно они нуждаются в поддержке РФ.

08:07 В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК по заданию спецслужб Украины, выяснил ТАСС.

08:03.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1080-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.